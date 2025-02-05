Milan - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İtalya Kupası çeyrek finalinde futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Ülkenin iki köklü ekibi Milan ve Roma, yarı finale yükselme hedefiyle sahaya çıkacak. Devre arası transfer döneminde Victor Nelsson'u kadrosuna katan Roma'da, Danimarkalı savunmacının kritik maçta görev alıp almayacağı büyük merak konusu. Deneyimli teknik adam Claudio Ranieri yönetiminde kupada iddialı bir şekilde ilerlemek isteyen deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda avantajlı bir skor alarak yarı finale yükselmeyi amaçlayan başkent ekibi, etkili bir oyun anlayışıyla çıkacak. Yeni teknik direktörü Sergio Conceiçao ile İtalya Süper Kupası'nı kazanarak moral depolayan Milan, bu başarısını İtalya Kupası ile taçlandırmak istiyor. İç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefleyen Milano temsilcisi, taraftarı önünde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Milan - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
MILAN - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İtalya Kupası çeyrek final maçında oynanacak Milan - Roma maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.
MILAN - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Milan - Roma maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
VICTOR NELSON KADRODA OLACAK MI?
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Roma'ya kiralanan Victor Nelson'un Milan karşısında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Türk futbolseverlerin gönlüne taht kurmayı başaran Danimarkalı savunma oyuncusunun kadroda olması beklenirken, Ranieri'nin şans vermesi durumunda oyuna sonradan gireceği tahmin ediliyor.