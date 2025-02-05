Bodrum FK - Antalyaspor ZTK MAÇI TIKLA İZLE | Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta mücadelesinde Sipay Bodrum FK sahasında Onvo Antalyaspor’u konuk edecek. Kupadaki ilk maçında Kırklarelispor ile 4-4 berabere kalan Ege temsilcisi, bu kez sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Ligde alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran Bodrum ekibi, Türkiye Kupası’nda yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak olan Ege ekibi, kupada yoluna devam edebilmek için karşılaşmayı mutlaka kazanmak istiyor. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde son maçını kazanan Onvo Antalyaspor, kupadaki ilk maçında da Kocaelispor’u 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Üst üste ikinci galibiyetini almak isteyen Akdeniz temsilcisi, Bodrum deplasmanında puanını 6'ya çıkartmayı hedefliyor. Peki, Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Sipay Bodrum FK sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak. İlk maçında Kırklarelispor ile 4-4 berabere kalan Sipay Bodrum FK, kupada yoluna iddialı bir şekilde devam edebilmek için sahasında galibiyet arıyor. Ligde istediği sonuçları alamayan ve bu süreçte Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran Ege temsilcisi, güçlü rakibi karşısında moral bulmak istiyor. Taraftarının da desteğiyle kritik karşılaşmada üç puan almak isteyen Bodrum ekibi, grupta iddialı bir konuma gelmek istiyor. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Onvo Antalyaspor ise ilk hafta Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederek gruba galibiyetle başladı. Akdeniz temsilcisi, Bodrum deplasmanında da üç puanı hanesine yazdırarak önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Peki, Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...

SİPAY BODRUM FK - ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 15.30'da oynanacak.

SİPAY BODRUM FK - ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

5 Şubat Çarşamba günü saat 15.30'da Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODRUM FK - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

BODRUM FK İLE ANTALYASPOR ARASINDA 3. RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmeye hazırlanan Bodrum FK ile Antalyaspor 3. defa rakip olacak. Önceki karşılaşmalarda Akdeniz temsilcisinin üstünlüğü dikkat çekerken, oynanılan 2 karşılamayı da kazanmayı başardı. 2022 yılında hazırlık maçında 2-0 kazanan Antalyaspor, bu sezonun ilk devresinde evinde oynadığı maçı da 3-2 kazanmayı başardı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Kadir Beyaz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Serkan Pınar üstlenecek.