İngiltere Lig Kupası Yarı Final Maçı | Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere futbolunun köklü turnuvalarından biri olan Lig Kupası’nda yarı final heyecanı devam ediyor. Newcastle United ile Arsenal, final bileti için kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk maçı Emirates Stadyumu’nda Isak ve Gordon’un golleriyle 2-0 kazanan Newcastle United, kendi sahasında hata yapmadan finale yükselmeyi hedefliyor. Eddie Howe’un öğrencileri, iç saha avantajını kullanarak taraftarının da desteğiyle güçlü rakibini bir kez daha mağlup etmek istiyor. Öte yandan, Premier Lig’de Manchester City’yi 5-1 gibi net bir skorla geçen Arsenal, kritik rövanş maçına moralli çıkıyor. Mikel Arteta’nın ekibi, iki farklı mağlubiyetin getirdiği dezavantajı tersine çevirmek için sahaya çıkacak. Havertz, Trossard ve Martinelli gibi yıldızlarıyla hücumda etkili olmayı planlayan Londra ekibi, kupada adını finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İngiltere Lig Kupası yarı final maçı hakkında öne çıkan notlar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2025- 15:20 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025- 15:20