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İngiltere Lig Kupası Yarı Final Maçı | Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere futbolunun köklü turnuvalarından biri olan Lig Kupası’nda yarı final heyecanı devam ediyor. Newcastle United ile Arsenal, final bileti için kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk maçı Emirates Stadyumu’nda Isak ve Gordon’un golleriyle 2-0 kazanan Newcastle United, kendi sahasında hata yapmadan finale yükselmeyi hedefliyor. Eddie Howe’un öğrencileri, iç saha avantajını kullanarak taraftarının da desteğiyle güçlü rakibini bir kez daha mağlup etmek istiyor. Öte yandan, Premier Lig’de Manchester City’yi 5-1 gibi net bir skorla geçen Arsenal, kritik rövanş maçına moralli çıkıyor. Mikel Arteta’nın ekibi, iki farklı mağlubiyetin getirdiği dezavantajı tersine çevirmek için sahaya çıkacak. Havertz, Trossard ve Martinelli gibi yıldızlarıyla hücumda etkili olmayı planlayan Londra ekibi, kupada adını finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İngiltere Lig Kupası yarı final maçı hakkında öne çıkan notlar...
İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United ile Arsenal final yolunda rövanş mücadelesine çıkıyor. İlk maçı Emirates Stadyumu'nda Isak ve Gordon'un golleriyle 2-0 kazanan Newcastle, avantajını koruyarak kupada bir adım daha ilerlemek istiyor. Eddie Howe'un ekibi, St James' Park'ta taraftarının da desteğiyle hata yapmadan adını finale yazdırma peşinde. Londra temsilcisi Arsenal ise ilk maçtaki mağlubiyeti unutturmak ve turu geçen taraf olmak için sahaya çıkıyor. Premier Lig'de son olarak Manchester City'yi 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Mikel Arteta'nın öğrencileri, bu moralle kupada da iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Havertz, Trossard ve Martinelli gibi yıldızlarıyla etkili bir hücum performansı sergilemek isteyen Arsenal, zorlu deplasmandan zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
NEWCASTLE UNITED -ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?