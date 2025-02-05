İspanya Kral Kupası Çeyrek Finali | Leganes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası’nda çeyrek final mücadelesinde yarı final bileti için sahaya çıkacak olan Leganes ve Real Madrid, kritik maçta kozlarını paylaşacak. Sürpriz sonuçlara imza atan Leganes, güçlü rakibi karşısında bir mucizeye imza atarak tur atlamayı hedefliyor. Eflatun-beyazlılar, Carlo Ancelotti’nin liderliğinde hata yapmadan adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Kupada iddiasını sürdüren Madrid ekibinin rotasyonlu kadroyla sahaya çıkması beklenirken, Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Peki, Leganes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Leganes - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya Kral Kupası'nda yarı final bileti için mücadele edecek olan Leganes ile Real Madrid, kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. La Liga'da Espanyol'a 1-0 mağlup olan eflatun-beyazlılar, kritik karşılaşmada hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Carlo Ancelotti yönetiminde sahaya çıkacak olan Real Madrid, güçlü kadrosuyla favori olsa da, kupada sürprizlere imza atan Leganes karşısında dikkatli olmayı hedefliyor. Madrid'in rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkması beklenirken, Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Leganes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

LEGANES - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde oynanacak Leganes - Real Madrid maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

LEGANES - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Estadio Municipal de Butarque'de oynanacak Leganes - Real Madrid maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER FORMA GİYECEK Mİ?

Teknik Direktör Carlo Ancelotti yönetiminde İspanya Kral Kupası'nı kazanmayı hedefleyen Real Madrid'de Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Kritik maçta sonradan şans bulmesi beklenen A Milli futbolcunun nasıl performans göstereceği ise heyecanla bekleniyor.