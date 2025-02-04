Konyaspor - Eyüpspor MAÇI CANLI İZLE | Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında İkas Eyüpspor’u konuk edecek. Süper Lig ekiplerinin kıyasıya mücadele edeceği haftada hangi takımın galibiyete ulaşacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Tümosan Konyaspor, kupada da yoluna devam edebilmek için kritik bir sınava çıkıyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki yeşil-beyazlılar, kendi sahasında oynayacağı bu karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdırarak moral kazanmak istiyor. Taraftarının desteğini arkasına alacak olan Konyaspor, Eyüpspor karşısında hata yapmadan grup aşamasında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Arda Turan’ın yönetimindeki İkas Eyüpspor ise bu sezon hem Süper Lig’de hem de kupada iddialı bir performans sergilemeyi amaçlıyor. İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası’nda da başarılı bir grafik çizmek istiyor. Deplasmanda oynayacağı bu zorlu mücadelede hata yapmak istemeyen Eyüpspor, güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Peki, Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2025- 13:00 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025- 13:00