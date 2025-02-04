Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Tümosan Konyaspor sahasında İkas Eyüpspor'u konuk edecek. İlk hafta deplasmanda Çorum FK'yı 1-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde bir galibiyet daha alarak avantajını sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Recep Uçar'ın öğrencileri, kupada da iddialı bir performans sergilemek istiyor. Son lig maçında Bodrum FK'yı 3-1'lik skorla geçen Konya temsilcisi, moralini yüksek tutarak sahaya çıkacak. Taraftar desteğiyle Eyüpspor karşısında kazanarak kupada yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor. İlk hafta Boluspor'u 1-0 mağlup eden Eyüpspor ise üst üste ikinci galibiyetini alarak liderlik yarışında iddialı bir konuma gelmeyi planlıyor. Teknik direktör Arda Turan yönetiminde Avrupa kupalarına katılma hedefi olan İstanbul ekibi, her kulvarda başarılı bir performans sergilemek istiyor. Zorlu deplasmanda sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen Eyüpspor, Konya'da etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor. Peki, Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...
TÜMOSAN KONYASPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor maçı 4 Şubat Salı günü saat 18.00'de başlayacak.
TÜMOSAN KONYASPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
4 Şubat Salı günü saat 18.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
KONYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE
KONYASPOR İLE EYÜPSPOR ARASINDA 7. RANDEVU
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda karşı karşıya gelecek Konyaspor ile Eyüpspor 7. randevularına çıkmaya hazırlanıyor. İki takım arasında oynanan 6 karşılaşmanın 3'ünde Konyaspor kazanan taraf olurken, Eyüpspor'da 1 mücadeleden üstün ayrıldı. 2 maç ise beraberlikle tamamlandı.
MAÇIN HAKEMİ GÜRCAN HASOVA OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında oynanacak Konyaspor - Eyüpspor maçının hakemi Gürcan Hasova oldu. Hasova'nın yardımcılıklarını Sabri Öğe ve Muhmet Duran yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Yunus Emre Çakar üstlenecek.