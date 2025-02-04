Jorge Jesus - İsmail Kartal mücadelesi: Al-Hilal - Persepolis maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Asya futbolunun en prestijli organizasyonlarından AFC Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta. Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile İran’ın köklü kulüplerinden Persepolis, kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Jorge Jesus ve İsmail Kartal gibi deneyimli teknik adamların taktik savaşı vereceği mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek. Suudi Arabistan Pro Ligi’nin iddialı ekiplerinden Al Hilal, güçlü kadrosu ve iç saha avantajıyla sahaya çıkacak. Jorge Jesus yönetimindeki takım, turnuvada yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Yıldız isimleriyle dikkat çeken Al Hilal, taraftarı önünde galibiyet alarak grupta avantaj sağlamayı hedefliyor. İran Pers Körfez Pro Ligi’nin en güçlü ekiplerinden biri olan Persepolis ise önemli mücadelede puan veya puanlar almanın peşinde. İsmail Kartal’ın öğrencileri, etkili oyun planıyla rakibine zorluk çıkarmayı amaçlıyor. Peki, Al-Hilal - Persepolis maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Al-Hilal - Persepolis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Asya futbolunun en prestijli turnuvalarından AFC Şampiyonlar Ligi'nde gözler dev mücadeleye çevrildi. Suudi Arabistan devi Al Hilal ile İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis, kritik karşılaşmada sahne alacak. Daha önce Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmış iki isim, Jorge Jesus ve İsmail Kartal, taktik savaşına girişecek. Ev sahibi Al Hilal, kadrosundaki dünya yıldızlarıyla Persepolis karşısında üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren ekip, AFC Şampiyonlar Ligi'nde de iddiasını sürdürüyor. İran futbolunun en güçlü ekiplerinden biri olan Persepolis ise bu zorlu deplasmanda puan veya puanlar almanın peşinde. İsmail Kartal yönetiminde disiplinli ve dirençli bir oyun ortaya koyması beklenen Persepolis, güçlü rakibi karşısında alacağı puanlarla gruptaki iddiasını korumak istiyor. Peki, Al-Hilal - Persepolis maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...

AL HILAL - PERSEPOLIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AFC Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında oynanacak Al Hilal - Persepolis maçı 4 Şubat Salı günü saat 21.00'de başlayacak.

AL HILAL - PERSEPOLIS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Suudi Arabistan Temsilcisi Al Hilal ile İran takımı Persepolis'in karşı karşıya geleceği AFC Şampiyonlar Ligi maçı Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JORGE JESUS İLE İSMAİL KOZLARINI PAYLAŞACAK

AFC Şampiyonlar Ligi 7. haftasında oynanacak Al Hilal - Persepolis maçında Jorge Jesus ve İsmail Kartal ilk defa karşı karşıya gelecek. Daha önce Fenerbahçe'yi çalıştıran her iki teknik direktörün maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İran temsilcinin başında yeni göreve başlayan Kartal'ın Arap temsilcisi karşısında nasıl performans göstereceği ise merak ediliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA KRİTİK KARŞILAŞMA

AFC Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Al Hilal ile Persepolis 7. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus yönetiminde kupayı almayı hedefleyen Suudi Arabistan temsilcisi, 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak B Grubu'nda 2. sırada yer alıyor. İran takımı ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan İsmail Kartal'ın takımı ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile 7. sırada bulunuyor.

SERDAR DURSUN KADRODA OLACAK MI?

İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından İran takımı Persepolis'e transfer olan Serdar Dursun'un Al Hilal karşısında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Deneyimli çalıştırıcının şans vermesi durumuna yeni takımıyla ilk maçına çıkacak olan 33 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe'nin ardından bir kez daha İsmail Kartal ile birlikte çalışma fırsatı buldu.