Başakşehir - Çorum FK MAÇI CANLI İZLE | RAMS Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. C Grubu’nun 2. hafta maçında RAMS Başakşehir sahasında Ahlatcı Çorum FK’yı ağırlıyor. Trendyol 1. Lig ve Süper Lig ekiplerinin karşı karşıya geleceği bu mücadelede hangi tarafın üstün geleceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren RAMS Başakşehir, kupada da iddialı bir performans sergilemek istiyor. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki İstanbul ekibi, sahasında oynayacağı karşılaşmada taraftarının da desteğiyle 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Trendyol 1. Lig’de üst sıralara tırmanarak Süper Lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Ahlatcı Çorum FK ise kupada da yoluna devam etmek için kritik bir maça çıkıyor. Serkan Özbalta’nın öğrencileri, güçlü rakibi karşısında deplasmanda hata yapmadan galibiyet arayacak. Peki, RAMS Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? İşte ZTK C Grubu maçı hakkında öne çıkan detaylar...

RAMS Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında RAMS Başakşehir sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı konuk edecek. İlk hafta maçlarında farklı sonuçlar alan iki ekip, bu mücadelede galibiyetle sahadan ayrılarak grup aşamasında avantaj elde etmek istiyor. Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren RAMS Başakşehir, kupada da yoluna güçlü adımlarla devam etmek istiyor. İlk hafta Galatasaray ile 2-2 berabere kalan turuncu-lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı bu karşılaşmada mutlak 3 puanı hedefliyor. Son olarak Süper Lig'de Samsunspor'u 4-0'lık net bir skorla mağlup eden Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Çorum FK karşısında da etkili bir performans sergileyerek kupada iddiasını sürdürmek istiyor. Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme hayali kuran Ahlatcı Çorum FK, kupada da yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. İlk hafta Konyaspor'a 1-0 kaybeden kırmızı-siyahlılar, güçlü rakibi karşısında galibiyet arıyor. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Çorum FK, İstanbul deplasmanında sürpriz bir sonuca imza atarak moral bulmak istiyor. Peki, RAMS Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...

RAMS BAŞAKŞEHİR - AHLATCI ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında oynanacak Rams Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK maçı 4 Şubat Salı günü saat 15.30'da oynanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - AHLATCI ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

4 Şubat Salı günü saat 15.30'da Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Rams Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - ÇORUM FK MAÇI CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR İLE ÇORUM FK ARASINDA İLK RANDEVU

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden ve Avrupa kupalarında yer almak isteyen Başakşehir ile üst lige çıkma hayali kuran Çorum FK ilk defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanacak ilk mücadelede kimin kazanacağı heyecanla beklenirken, kritik karşılaşmada sürpriz bir sonucun çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

ZTK MAÇININ HAKEMİ AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK maçının hakemi Melih Kurt oldu. Kurt'un yardımcılıklarını Tuncay Ercan ve Ömer Yasin Gezer yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Anıl Şen üstlenecek.