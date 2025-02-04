İspanya Kral Kupası çeyrek finali Atletico Madrid - Getafe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?
İspanya Kral Kupası çeyrek final mücadelesinde Atletico Madrid sahasında Getafe'yi konuk edecek. La Liga’da başarılı bir performans sergileyerek 48 puanla ikinci sırada yer alan ev sahibi ekip, kupada da iddiasını sürdürerek finale kadar ilerlemeyi hedefliyor. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, güçlü kadrosu ve disiplinli oyun anlayışıyla sahaya favori olarak çıkıyor. Estadio La Peineta'da oynanacak kritik mücadelede hata yapmak istemeyen Madrid ekibi, taraftarının da desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Konuk ekip Getafe ise zorlu deplasmanda sürpriz yaparak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Peki, Atletico Madrid - Getafe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? Detaylar haberimizde...
İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Atletico Madrid ile Getafe karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanmak isterken, Diego Simeone'nin öğrencileri iç saha avantajını kullanmak istiyor. La Liga'da başarılı bir performans sergileyerek 48 puanla ikinci sırada yer alan ev sahibi ekip, kupada da iddiasını sürdürerek finale kadar ilerlemeyi hedefliyor. Peki, Atletico Madrid - Getafe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...
ATLETICO MADRID - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek Atletico Madrid - Getafe maçı 4 Şubat Salı günü saat 23.30'da başlayacak.
ATLETICO MADRID - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?