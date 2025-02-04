İspanya Kral Kupası çeyrek finali Atletico Madrid - Getafe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

İspanya Kral Kupası çeyrek final mücadelesinde Atletico Madrid sahasında Getafe'yi konuk edecek. La Liga’da başarılı bir performans sergileyerek 48 puanla ikinci sırada yer alan ev sahibi ekip, kupada da iddiasını sürdürerek finale kadar ilerlemeyi hedefliyor. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, güçlü kadrosu ve disiplinli oyun anlayışıyla sahaya favori olarak çıkıyor. Estadio La Peineta'da oynanacak kritik mücadelede hata yapmak istemeyen Madrid ekibi, taraftarının da desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Konuk ekip Getafe ise zorlu deplasmanda sürpriz yaparak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Peki, Atletico Madrid - Getafe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2025- 16:10 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025- 16:10