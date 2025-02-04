Fransa Kupası son 16 turu Lille - Dunkerque maçı hangi kanalda? Ne zaman ve Saat kaçta?

Fransa Kupası son 16 turunda Ligue 1’in güçlü temsilcisi Lille, Ligue 2 ekiplerinden Dunkerque’yi sahasında ağırlıyor. İç saha avantajını kullanarak rakibine karşı üstünlük sağlamayı hedefleyen Lille, kritik mücadelede hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Konuk ekip Dunkerque ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir galibiyet alarak çeyrek finale adını yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Lille - Dunkerque maçı hangi kanalda? Ne zaman ve Saat kaçta? İşte detaylar...

Lille - Dunkerque maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Kupası son 16 turunda Lille sahasında Dunkerque'ı konuk edecek. İç saha avantajını kullanarak rakibine karşı üstünlük sağlamayı hedefleyen Lille, kritik mücadelede hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalma başarısı gösteren ev sahibi takım, favori olduğu maçta kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Fransa Kupası'nda final oynamayı hedefleyen Lille, zorlu karşılaşmada net bir sonuç alarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Peki, Lille - Dunkerque maçı hangi kanalda? Ne zaman ve Saat kaçta? Detaylar haberimizde...

LILLE - DUNKERQUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Kupası son 16 turunda oynanacak Lille - Dunkerque maçı 4 Şubat Salı günü saat 21.00'de başlayacak.

LILLE - DUNKERQUE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

4 Şubat Salı günü saat 21.00'de başlayacak Lille - Dunkerque maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.