Fransa Kupası son 16 turunda Le Mans FC sahasında Paris Saint-Germain’i ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde iki takım da hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Kupada sürpriz yapmak isteyen Le Mans FC, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç almaya çalışacak. Turnuvanın favorilerinden PSG ise hata yapmadan bir üst tura çıkmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki başkent ekibi, devre arasında Kvaratskhelia gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak gücüne güç kattı. Hem ligde hem de Avrupa’da yoluna devam eden PSG, kupada da üst tura yükselmek için sahaya çıkıyor. Peki, Le Mans FC - PSG maçı hangi kanalda? Ne zaman ve Saat kaçta? İşte detaylar...

Le Mans FC - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Kupası son 16 turunda Le Mans FC sahasında PSG'yi ağırlayacak Karşılaşma öncesinde iki takım da hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Kupada sürpriz yapmak isteyen Le Mans FC, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç almaya çalışacak. Turnuvanın favorilerinden PSG ise hata yapmadan bir üst tura çıkmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki başkent ekibi, devre arasında Kvaratskhelia gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak gücüne güç kattı. Hem ligde hem de Avrupa'da yoluna devam eden PSG, kupada da üst tura yükselmek için sahaya çıkıyor. Peki, Le Mans FC - PSG maçı hangi kanalda? Ne zaman ve Saat kaçta? Detaylar haberimizde...

LE MANS FC - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Kupası son 16 turunda oynanacak Le Mans FC - PSG maçı 4 Şubat Salı günü saat 23.10'da başlayacak.

LE MANS FC - PSG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

4 Şubat Salı günü saat 23.10'da başlayacak Le Mans FC - PSG maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.