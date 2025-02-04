Troyes - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Fransa Kupası son 16 turunda Ligue 2 temsilcisi Troyes, sahasında Ligue 1 ekiplerinden Brest'i ağırlıyor. Ev sahibi ekip, iç saha avantajını kullanarak güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmayı hedefliyor. Konuk ekip Brest ise bu zorlu deplasmanda hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Her iki takım da mücadeleyi kazanmayı amaçlarken, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalma başarısı gösteren deplasman takımı, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Fransa Kupası'nda final oynamayı hedefleyen Brest, zorlu deplasmanda net bir sonuç alarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Peki, Fransa Kupası son 16 turu Troyes - Brest maçı hangi kanalda? Ne zaman ve Saat kaçta? Detaylar haberimizde...
TROYES - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fransa Kupası son 16 turunda oynanacak Troyes - Brest maçı 4 Şubat Salı günü saat 21.00'de başlayacak.
TROYES - BREST MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
4 Şubat Salı günü saat 21.00'da başlayacak Troyes - Brest maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.