Fransa Kupası son 16 turu Troyes - Brest maçı hangi kanalda? Ne zaman ve Saat kaçta?

Fransa Kupası son 16 turunda Ligue 2 temsilcisi Troyes, sahasında Ligue 1 ekiplerinden Brest’i ağırlıyor. Ev sahibi ekip, iç saha avantajını kullanarak güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmayı hedefliyor. Konuk ekip Brest ise bu zorlu deplasmanda hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon Ligue 1’de başarılı bir grafik çizen Brest, Fransa Kupası’nda da iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna kalmayı başaran kırmızı-beyazlılar, kupada da finale kadar ilerlemeyi hedefliyor. Peki, Fransa Kupası son 16 turu Troyes - Brest maçı hangi kanalda? Ne zaman ve Saat kaçta? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2025- 17:40