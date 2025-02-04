Kocaelispor - Sivasspor MAÇI CANLI İZLE | Kocaelispor - Net Global Sivasspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele tüm hızıyla sürüyor. D Grubu 2. hafta karşılaşmasında Kocaelispor sahasında Net Global Sivasspor’u konuk edecek. Trendyol 1. Lig ve Süper Lig ekiplerinin sahne alacağı bu kritik mücadelede hangi tarafın üstün geleceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kocaelispor, İsmet Taşdemir yönetimindeki bu sezon Trendyol 1. Lig’de birinci sırada yer almaya devam ederken, Türkiye Kupası’nda da yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. Yeşil-siyahlılar, taraftarının da desteğini arkasına alarak evinde galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Süper Lig’de kümede kalma savaşı veren Net Global Sivasspor ise Teknik Direktör Ömer Erdoğan’ın liderliğinde galibiyet için sahaya çıkacak. Ligde istikrarsız sonuçlar alan kırmızı-beyazlı ekip, kupa maçında kazanarak moral arıyor. Peki, Kocaelispor - Net Global Sivasspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? İşte, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçı hakkında öne çıkan detaylar...

Kocaelispor - Net Global Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 2. hafta heyecanı başlıyor. Kocaelispor evinde Net Global Sivasspor'u konuk edecek. İlk hafta maçlarında puan alamayan iki ekip, bu mücadelede galibiyete uzanarak grup aşamasındaki iddiasını korumak istiyor. Trendyol 1. Lig'de zirvede yer alan ve Süper Lig hayalini canlı tutan İsmet Taşdemir'in öğrencileri, kupada da başarılı bir performans sergileme amacında. İlk hafta maçında Antalyaspor'a 3-1 mağlup olan yeşil-siyahlılar, bu kez kendi sahasında kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Taraftarının desteğini arkasına alacak olan Kocaelispor, etkili bir oyun ortaya koyarak 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Ömer Erdoğan yönetimindeki Net Global Sivasspor ise Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi verirken, kupada da yoluna devam etmek istiyor. İlk hafta Beşiktaş karşısında 1-0 yenilen kırmızı-beyazlı ekip, Kocaeli deplasmanında alacağı galibiyetle hem çıkış yakalamayı hem de grup aşamasında avantaj yakalamayı hedefliyor. Peki, Kocaelispor - Net Global Sivasspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? İşte, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçı hakkında öne çıkan detaylar...

KOCAELİSPOR - NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında oynanacak Kocaelispor - Net Global Sivasspor maçı 4 Şubat Salı günü saat 13.00'te başlayacak.

KOCAELİSPOR - NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

4 Şubat Salı günü saat 13.00'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor - Net Global Sivasspor maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KOCAELİSPOR - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

KOCAELİSPOR İLE SİVASSPOR ARASINDA 19. RANDEVU

Tarihleri boyunca 18 defa karşı karşıya gelen Kocaelispor ile Sivasspor 19. randevularına hazırlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında kozlarını paylaşacak takımlar, birbirleriyle oynadıkları maçlarda sürpriz sonuçlar almayı başardı. Bu karşılaşmalarda 8 defa Sivasspor üstün gelen taraf olurken, 7 mücadeleyi de Kocaelispor kazandı. İki takım arsında oynanan 3 maç ise beraberlikle tamamlandı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında oynanacak Kocaelispor - Net Global Sivasspor maçında hakem Davut Dakul Çelik görev yapacak. Çelik'in yardımcıları Yusuf Susuz ve Ferhat Çalar olacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Tolga Akbaba üstlenecek.