Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Toulouse ile Nice 20. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de 20. haftada Toulouse ile Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - NICE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Nice maçı 2 Şubat Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

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