Dünyaca ünlü forvet Alvaro Morata gündem olmaya devam ediyor. Son olarak 2024 Avrupa Şampiyonası'nda turnuvaya damga vuran deneyimli golcü, başarılarla dolu kariyeri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Attığı goller ile önemli başarılara sahip olan Morata için arama motorlarına soru sormaya devam eden futbolseverler, sorularına cevap aramayı sürdürüyor. Peki, Alvaro Morata kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? İşte Alvaro Morata istatistikleri hakkında merak edilen detaylar...

Dünya devlerinin vazgeçilmez oyuncusu haline gelen Alvaro Morata gündem olmayı sürdürüyor. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başaran deneyimli golcü, arama motorlarında trend olmayı sürdürüyor. Hücum bölgesinde gösterdiği performans ile önemli başarılara imza atan yıldız ismin kaç gol attığı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alvaro Morata kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? İşte Alvaro Morata istatistikleri hakkında merak edilen detaylar...

ALVARO MORATA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Alvaro Morata, 23 Ekim 1992 tarihinde İspanya'nın Madrid bölgesinde dünyaya geldi. Kariyerinde birçok önemli kulüpte forma giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu, genç yaşlarından itibaren gündem olmaya devam etti. Zaman içerisinde İspanya Milli Takımı'nında önemli bir parçası haline gelen Morata kariyerinin büyük bir kısmını İtalya, İspanya ve İngiltere'de geçirdi.

ALVARO MORATA HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Aktif olarak Milan'da forma giyen Alvaro Morata forvet pozisyonunda oynamaktadır. 32 yaşındaki golcü futbolcu, bazı maçlarda sol ve sağ kanat olarak da forma giymiştir. 1.89 metre boyundaki Morata, attığı gol ve yaptığı asistlerle önemli başarılara imza atmıştır.

ALVARO MORATA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

Genç yaşında önemli bir yükseliş gösteren ve kariyerinde birçok büyük kulüpte oynama şansı yakalayan Alvaro Morata, dünya tarihinin en çok bonservis harcanan futbolcularından biri oldu. İspanya'nın köklü kulüplerinde forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, Premier Lig ve Serie A'da da rakip takımlara zor anlar yaşattı. Peki, Alvaro Morata hangi takımlarda oynadı?

-Real Madrid

-Juventus

-Atletico Madrid

-Chelsea

-Milan

ALVARO MORATA'NIN İSTATİSTİKLERİ

Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid, Juventus ve Milan gibi büyük takımların formasını giyen Alvaro Morata istatistikleri ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kritik maçlarda gol ve asistleriyle rakip takımlara zor anlar yaşatan İspanyol golcü, 615 maçta forma giydi. İşte Alvaro Morata'nın istatistikleri:

-Juventus: 185 maç / 59 gol / 39 asist

-Atletico Madrid: 154 maç / 58 gol / 14 asist

-Real Madrid: 95 maç / 31 gol / 11 asist

-Chelsea: 72 maç / 24 gol / 6 asist

-Milan: 25 maç / 6 gol / 2 asist

-İspanya Milli Takımı: 84 maç / 37 gol / 7 asist

ALVARO MORATA'NIN DEĞERİ NE KADAR

Dünyanın büyük kulüplerinde uzun süre forma giyen, son olarak İspanya ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan Alvaro Morata değeri 13 milyon euro.