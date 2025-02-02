Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Angers ile Le Havre 20. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Angers - Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 20. haftada Angers ile Le Havre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - LE HAVRE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Le Havre maçı 2 Şubat Pazar günü saat 19.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...