Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ev sahibi takım, Ruben Amorim yönetiminde tekrar üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele veren Manchester United, 8 hafta sonunda ligi 3. sırada tamamladı. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Kırmızı Şeytanlar, 29 puanla 12. sırasında yer alıyor. Oliver Glasner yönetiminde son haftaların etkili takımı Crystal Palace ise, 23 hafta sonunda 27 puan toplayarak 13. sırada bulunuyor. John Brooks'un yöneteceği mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2025- 15:41