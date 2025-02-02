Manchester United - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Manchester United sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele veren Manchester United, ligi ilk 8 içerisinde bitirmeyi başardı. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Kırmızı Şeytanlar, 29 puanla 12. sırasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Fulham deplasmanında 2-0 kazanan Manchester United'ın Old Trafford'da oynayacağı maçta nasıl mücadele edeceği merak ediliyor. Oliver Glasner yönetiminde son haftaların etkili takımı Crystal Palace ise, 23 hafta sonunda 27 puan toplayarak 13. sırada bulunuyor. John Brooks'un yöneteceği mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Manchester United - Crystal Palace maçı 2 Şubat Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.
MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE&NBSP;MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Old Trafford'da oynanacak Manchester United - Crystal Palace maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.