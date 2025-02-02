Barcelona - Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Barcelona sahasında Deportivo Alaves'i konuk edecek. Real Madrid'in Espanyol deplasmanında kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen Katalan ekibi, üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Hans Flick yönetiminde birinci sıradan üçüncülüğe kadar gerileyen ev sahibi takım, taraftarı önünde puan farkını 4'e düşürmeyi hedefliyor. Lamine Yamal ve Raphinha gibi isimleriyle gol yollarında etkili olmaya çalışan ev sahibi takımın 21 hafta sonunda 42 puanı bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
BARCELONA - DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
La Liga'nın 22. haftasında oynanacak Barcelona - Deportivo Alaves maçı 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
BARCELONA - DEPORTIVO ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Barcelona - Deportivo Alaves maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
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