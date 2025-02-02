Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Barcelona sahasında Deportivo Alaves'i konuk edecek. Real Madrid'in Espanyol deplasmanında kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen Katalan ekibi, üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Hans Flick yönetiminde birinci sıradan üçüncülüğe kadar gerileyen ev sahibi takım, taraftarı önünde puan farkını 4'e düşürmeyi hedefliyor. Lamine Yamal ve Raphinha gibi isimleriyle gol yollarında etkili olmaya çalışan ev sahibi takımın 21 hafta sonunda 42 puanı bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2025- 13:50 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025- 13:50