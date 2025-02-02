Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Reims ile Nantes 20. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Reims - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 20. haftada Reims ile Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS- NANTES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Nantes maçı 2 Şubat Pazar günü saat 19.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

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