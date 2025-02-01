İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Wolverhampton sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Vitor Pereira yönetiminde iyi bir başlangıç yapan, ancak son 4 maçını da kaybeden ev sahibi takım, taraftarı önünde çıkış arıyor. Son 5 maçını kaybetmeyen ve Avrupa kupalarında yer almak isteyen Aston Villa ise güçlü rakibi karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. İki büyük takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolverhampton - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Wolverhampton sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Vitor Pereira yönetiminde iyi bir başlangıç yapan, ancak son 4 maçını da kaybeden ev sahibi takım, taraftarı önünde çıkış arıyor. Son 5 maçını kaybetmeyen ve Avrupa kupalarında yer almak isteyen Aston Villa ise güçlü rakibi karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. İki büyük takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolverhampton - Aston Villa maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

WOLVERHAMPTON - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton - Aston Villa maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈