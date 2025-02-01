Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Espanyol sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Atletico Madrid ve Barcelona ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren eflatun-beyazlılar, zorlu deplasman maçında hata yapmak istemiyor. 49 puanla birinci sırada yer alan Real Madrid, 3 puan alarak zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Kylian Mbappe ve Vinicius Junior önderliğinde hücum yollarında etkili olan Real Madrid'de Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2025- 15:50 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025- 15:50