Espanyol - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İspanya La Liga'da 22. haftada Espanyol sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan eflatun-beyazlılar, karşılaşmadan 3 puan almanın yollarını arıyor. 49 puanla 1. sırada yer alan Real Madird, Atletico Madrid ve Barcelona ile birlikte sürdürdüğü şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Kylian Mbappe ve Vinicius Junior önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak deplasman takımında Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise araştırılıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Alejandro Muniz'in yöneteceği mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
ESPANYOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Espanyol - Real Madrid maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak.
ESPANYOL - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
RCDE Stadyumu'nda oynanacak Espanyol - Real Madrid maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER İLK 11'DE OLACAK MI?
Son haftalarda daha fazla şans bulan ve etkili performansıyla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'in Espanyol maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Teknik Direktör Carlo Ancelotti yönetiminde La Liga'da şampiyon olmak isteyen Real Madrid'de A Milli futbolcunun sonradan oyuna girmesi bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Espanyol: J. Garcia, El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Carreras, Kral, Lozano, Tejero; Puado, Fernandez
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius
REAL MADRID - MANCHESTER CITY EŞLEŞMESİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 hafta sonunda 11 puan toplayan Real Madrid, play-off turuna katılmaya hak kazandı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Real Madrid, Manchester City ile eşleşti. Geçen sezon İngiliz takımını penaltılarda eleyen eflatun-beyazlılar, 2023 yılında oynanan yarı final maçında ise 5-1 kaybetmişti.
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