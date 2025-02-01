Brest - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Fransa Ligue 1'de 20. haftada Brest ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BREST - PSG NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Brest - PSG maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.
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