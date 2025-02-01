Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin sahasında Leipzig'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Union Berlin - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Union Berlin - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Leipzig maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da beIN ConSports MAX 1 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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