Almanya'da kupa maçı durdu! Dumanlar stadın dışına taştı

Almanya Kupası çeyrek finalinde Bayer Leverkusen sahasında Köln'ü konuk etti. Müsabakanın ilk düdüğünün ardından deplasman tribününde yer alan Köln taraftarları tarafından yakılan meşaleler nedeniyle stadyum dumanla kaplandı ve maç durduruldu. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2025- 23:20