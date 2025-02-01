Monza - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 23. hafta maçında Monza sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, mücadeleyi kimin kazanacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki; Monza - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2025- 11:10