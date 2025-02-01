Fransa Ligue 1'in 20. hafta maçında Monaco sahasında Auxerre'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Auxerre maçı ne zaman, hangi kanalda?

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Fransa Ligue 1'de 20. haftada Monaco ile Auxerre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - AUXERRE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Auxerre maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

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