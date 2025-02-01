Fransa Ligue 1'in 20. hafta maçında Lille sahasında Saint-Etienne'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Saint-Etienne maçı ne zaman, hangi kanalda?

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Fransa Ligue 1'de 20. haftada Lille ile Saint-Etienne kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - SAINT-ETIENNE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Saint-Etienne maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 23.05'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

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