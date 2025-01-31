Parma - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Parma sahasında Lecce'yi ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. İki takım da 3 puan için sahaya çıkarken, mücadeleyi kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Parma - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PARMA - LECCE MAÇI NE ZAMAN?
Parma - Lecce maçı 31 Ocak Cuma günü saat 22.45'te başlayacak.
PARMA - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?
Parma - Lecce maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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