Fransa Ligue 1'in 20. hafta maçında Montpellier sahasında Lens'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Montpellier - Lens maçı ne zaman, hangi kanalda?

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Fransa Ligue 1'de 20. haftada Montpellier ile Lens kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Montpellier - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONTPELLIER - LENS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Montpellier - Lens maçı 31 Ocak Cuma günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

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