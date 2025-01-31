Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen sahasında Mainz 05'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Werder Bremen - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Werder Bremen - Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen sahasında Mainz 05'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - MAINZ 05&NBSP;MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Mainz 05 maçı 31 Ocak Cuma günü saat 22.30'da beIN Sports 3 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.

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