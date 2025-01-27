Venezia - Hellas maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İtalya Serie A'nın 22. haftasında Venezia sahasnda Hellas Verona'yı ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. İki takım da 3 puan için sahaya çıkarken, mücadeleyi kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Venezia - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
VENEZIA - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN?
Venezia - Hellas Verona maçı 27 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.
VENEZIA - HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Venezia - Hellas Verona maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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