Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Deportivo Alaves sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Deportivo Alaves - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Deportivo Alaves sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı 27 Ocak Pazartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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