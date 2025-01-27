Genoa - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İtalya Serie A'nın 22. haftasında Genoa sahasında Monza'yı ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. İki takım da 3 puan için sahaya çıkarken, mücadeleyi kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Genoa - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GENOA - MONZA MAÇI NE ZAMAN?
Genoa - Monza maçı 27 Ocak Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.
GENOA - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?
Genoa - Monza maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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