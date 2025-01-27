Al Shabab - Al Fayha maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Fatih Terim'in öğrencilerinden KRİTİK MAÇ

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 17. haftasında Al Shabab sahasında Al Fayha'yı konuk edecek. Fatih Terim ile 4. lig maçına çıkacak olan ev sahibi takım, son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Şampiyonlar Kupası çeyrek final maçında Al Fayha'yı 2-1 yenerek yarı finale yükselen Terim'in öğrencileri, aynı başarıyı ligde de göstermeyi amaçlıyor. Podence, Hamdallah ve Carrasco gibi isimlerle gol ya da goller arayacak Al Shabab'ta hangi isimlerin 11'de olacağı ise merak ediliyor. Ligde oynadığı son 4 maçı da Al Fayha ise güçlü rakibi karşısında kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. 49 yaşındaki Portekizli Teknik Direktör Pedro Emanuel yönetiminde mücadeleye hazırlanan Al Fayha'da Henry Onyekuru'nun forma giymesi dikkat çekiyor. Fatih Terim ile eski öğrencisinin karşı karşıya geleceği kritik maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Al Shabab - Al Fayha maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte dikkat çeken notlar...

Al Shabab - Al Fayha maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 17. haftasında Al Shabab, Prens Faisal Bin Fahd Stadyumu'nda Al Fayha'yı konuk edecek. Fatih Terim ile dördüncü lig maçına çıkacak olan ev sahibi takım, 3 karşılaşma sonunda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Riyad temsilcisi, 26 puanla 6. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Kupası Çeyrek final maçında Al Fayha'yı 2-1 yenerek yarı finale yükselen Al Shabab, lig maçında da kazanan taraf olmak için mücadele edecek. Podence, Hamdallah ve Carrasco gibi isimlerle gol ya da goller arayacak olan Terim'in takımı, küme düşme hattının üzerinde yer alan rakibine karşı hata yapmak istemiyor. 49 yaşındaki Portekizli Teknik Direktör Pedro Emanuel yönetiminde son 4 lig maçını da kaybetmeyen Al Fayha ise formda performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Fatih Terim ile eski öğrencisi Henry Onyekuru'nun rakip olacağı haftada futbolseverler karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Peki, Al Shabab- Al Fayha maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AL SHABAB - AL FAYHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 17. haftasında oynanacak Al Shabab - Al Fayha maçı 27 Ocak Pazartesi günü saat 18.10'da başlayacak.

AL SHABAB - AL FAYHA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Prens Faisal Bin Fahd Stadyumu'nda oynanacak Al Shabab - Al Fayha maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.

FATİH TERİM, HENRY ONYEKURU'YA KARŞI

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 17. hafta karşılaşmasında Al Shabab ile Al Fayha kozlarını paylaşacak. Ligin üst ve alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede Fatih Terim ile Henry Onyekuru rakip olacak. Ev sahibi takımda teknik direktör olarak göreve başlayan ve 4. lig maçına çıkacak olan Terim'in, Al Fayha'da forma giyen eski öğrencisi Henry Onyekuru'ya karşı nasıl önlem alacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

AL SHABAB KAZANMAK İSTİYOR

Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından Şampiyonlar Kupası çeyrek final maçını 2-1 kazanan Al Shabab, ligde oynadığı 3 karşılaşmada ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Bu hafta kupa maçında yendiği Al Fayha'ya karşı oynayacak Riyad temsilcisi, Terim önderliğinde galibiyet serisi yakalamak istiyor. Geçtiğimiz hafta Al Ittihad karşısında 2-1 kaybeden Al Shabab, taraftarı önünde yaralarını sarmayı hedefliyor.