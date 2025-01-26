Fulham - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Fulham sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele veren Manchester United, Ranger maçını 2-1 kazanarak, ilk 8 şansını arttırmış oldu. Ligde güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Kırmızı Şeytanlar, 26 puanla 13. sırasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Andre Onana'nın hatası sonrası Brigton karşısında 3-1 kaybeden Amorim'in, Altay Bayındır'ı tercih edip etmeyeceği merak ediliyor. Marco Silva yönetiminde sezona etkili başlayan ancak devamını getiremeyen Fulham ise, 22 hafta sonunda 33 puan toplayarak 10. sırada bulunuyor. Anthony Taylor'un yöneteceği mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fulham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
FULHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanacak Fulham - Manchester United maçı 26 Ocak Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.
FULHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Craven Cottage'da oynanacak Fulham - Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ALTAY BAYINDIR İLK 11'DE OLACAK MI?
Brighton maçında hatalı gol yiyerek takımının geri düşmesine neden olan Andre Onana, taraftardan büyük tepki toplamıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a karşı oynanan maçta Altay Bayındır forma giyerken, yaptığı 6 kurtarış ile futbolseverlerin beğenisini kazandı. Ruben Amorim tarafından verilen şansı iyi değerlendiren A Milli kalecinin Premier Lig'de oynanacak Fulham maçında da ilk 11'de başlaması bekleniyor.