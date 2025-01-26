Fulham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan deplasman takımı, Ruben Amorim yönetiminde tekrar üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele veren Manchester United, Ranger maçını 2-1 kazanarak, ilk 8 şansını arttırmış oldu. Ligde güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Kırmızı Şeytanlar, 26 puanla 13. sırasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Andre Onana'nın hatası sonrası Brigton karşısında 3-1 kaybeden Amorim'in, Altay Bayındır'ı tercih edip etmeyeceği merak ediliyor. Marco Silva yönetiminde sezona etkili başlayan ancak devamını getiremeyen Fulham ise, 22 hafta sonunda 33 puan toplayarak 10. sırada bulunuyor. Anthony Taylor'un yöneteceği mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fulham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2025- 17:21 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025- 17:21