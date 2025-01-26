Barcelona - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İspanya La Liga'nın 21. haftasında Barcelona sahasında Valencia'yı konuk edecek. Şampiyonlar Ligi maçında Benfica'yı 4-2 geriye düştüğü maçta 5-4 mağlup eden Katalan ekibi, ligde 4 maçtır kazanamıyor. Hans Flick yönetiminde birinci sıradan üçüncülüğe kadar gerileyen ev sahibi takım, taraftarı önünde çıkış arıyor. Lamine Yamal ve Raphinha gibi isimleriyle gol yollarında etkili olmaya çalışan ev sahibi takımın 20 hafta sonunda 39 puanı bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BARCELONA - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
La Liga'nın 21. haftasında oynanacak Barcelona - Valencia maçı 26 Ocak Pazar günü saat 23.00'te oynanacak.
BARCELONA - VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Barcelona - Valencia maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE