Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Barcelona sahasında Valencia'yı konuk edecek. Şampiyonlar Ligi maçında Benfica'yı 4-2 geriye düştüğü maçta 5-4 mağlup eden Katalan ekibi, ligde 4 maçtır kazanamıyor. Hans Flick yönetiminde birinci sıradan üçüncülüğe kadar gerileyen ev sahibi takım, taraftarı önünde çıkış arıyor. Lamine Yamal ve Raphinha gibi isimleriyle gol yollarında etkili olmaya çalışan ev sahibi takımın 20 hafta sonunda 39 puanı bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2025- 17:20 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025- 17:20