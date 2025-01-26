Athletic Bilbao - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Athletic Bilbao sahasında Leganes'i konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş'a 4-1 kaybeden İspanyol temsilcisi, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Athletic Bilbao - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Athletic Bilbao - Leganes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Athletic Bilbao sahasında Leganes'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - LEGANES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Leganes maçı 26 Ocak Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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