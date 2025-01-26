İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham sahasında Leicester City'yi konuk edecek. Düşüşte olan iki takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Tottenham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tottenham - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Tottenham sahasında Leicester City'yi ağırlayacak. Galibiyet hasreti çeken iki takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Özellikle Ange Postecoglou'nun geleceği hakkında belirsizlik devam ederken, kritik karşılaşmada Tottenham'ın puan kaybetmesi durumunda deneyimli çalıştırıcı ile yollarını ayırması bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Leicester City maçı 26 Ocak Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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