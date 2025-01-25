Real Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Real Valladolid sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Ligde lider konumunda yer alan eflatun-beyazlılarda son haftalarda performansı artan Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Real Valladolid - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Valladolid sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Ligde lider konumunda yer alan eflatun-beyazlılarda son haftalarda performansı artan Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Valladolid - Real Madrid ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL VALLADOLID - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Valladolid - Real Madrid maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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