Atletico Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Atletico Madrid sahasında Villarreal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Atletico Madrid - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Atletico Madrid sahasında Villarreal'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Villarreal ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Villarreal maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE