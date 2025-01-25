İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Napoli sahasında Juventus'u 22. haftada konuk edecek. Kenan Yıldız'ın yükselen performansı deplasman takımında dikkat çekerken, Thiago Motta'nın öğrencileri namağlup şekilde 5. sırada yer alıyor. Conte ile bu sezonun etkili takımlarının başında gelen Nopeli ise 21 hafta sonunda 50 puanla lider konumunda bulunuyor. Her iki takım da hata yapmak istemezken, mücadeleyi kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli sahasında Juventus'u konuk edecek. Kenan Yıldız'ın yükselen performansı deplasman takımında dikkat çekerken, Thiago Motta'nın öğrencileri namağlup şekilde 5. sırada yer alıyor. Conte ile bu sezonun etkili takımlarının başında gelen Nopeli ise 21 hafta sonunda 50 puanla lider konumunda bulunuyor. Her iki takım da hata yapmak istemezken, mücadeleyi kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Napoli - Juventus maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

NAPOLI - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Juventus maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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