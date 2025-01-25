Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken PSG sahasında Reims'i 19. hafta maçında konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de 19. haftada PSG sahasında Reims'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Reims maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 23.05'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

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