PSG - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Fransa Ligue 1'de 19. haftada PSG sahasında Reims'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PSG - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
PSG - Reims maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 23.05'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.
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