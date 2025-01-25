Como - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Como sahasında Atalanta'yı 22. haftada konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Como sahasında Atalanta'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

COMO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Como - Atalanta maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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