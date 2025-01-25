Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan ev sahibi takım, Pep Guardiola yönetiminde tekrar üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele veren Manchester City, PSG deplasmanında 4-2 kaybederek ilk 24 şansını zora soktu. Ligde güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, 38 puanla 5. sırasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Wolverhampton'ı 3-1 yenen ve City karşısında da aynı başarıyı göstermek isteyen Chelsea, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Enzo Maresca yönetiminde sezona etkili başlayan ancak devamını getiremeyen deplasman takımı, 22 hafta sonunda 40 puan toplayarak 4. sırada bulunuyor. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma futbolseverler tarafından merak ediliyor. John Brooks'un yöneteceği mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2025- 16:01 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025- 16:01