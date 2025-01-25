Casa Pia - Benfica maçını canlı takip etmek için tıkla
Portekiz Ligi'nin 19. haftasında Casa Pia sahasında Benfica'yı konuk edecek. Di Maria, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi isimlerin sahne alacağı maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Oynadığı son 5 lig maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Benfica 2. sıraya gerilerken, kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, Casa Pia - Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
CASA PIA - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Portekiz Ligi'nin 19. haftasında oynanacak Casa Pia - Benfica maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.
CASA PIA - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Casa Pia - Benfica maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.