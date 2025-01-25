Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Freiburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Freiburg - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg - Bayern Münih maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Sports MAX 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.

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