Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. Teknik Direktör Nuri Şahin ile yollarını ayıran ev sahibi takım, taraftarı önünde kötü gidişe son vermek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Dortmund - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund sahasında Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde alınan mağlubiyetin ardından Nuri Şahin ile yollarını ayıran ev sahibi takım, kötü gidişe son vermek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da beIN CONNCECT ve Tivibu Spor 3 ekranlarından yayınlanacak.

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