Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Wolfsburg sahasında Holstein Kiel'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Wolfsburg - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Wolfsburg sahasında Holstein Kiel'i kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - HOLSTEIN KIEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Holstein Kiel maçı 24 Ocak Cuma günü saat 22.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.

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