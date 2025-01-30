Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken Arda Güler anı! Taraftarla diyaloğu gündem oldu

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Real Madrid'in Brest'i deplasmanda 3-0 yendiği mücadelenin sonunda ilgi çeken bir an yaşandı. Milli futbolcumuz Arda Güler'in Türk bir taraftar ile yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının 8. ve son maçları oynanandı. Real Madrid, Brest deplasmanında 3 puanı 3 golle alırken, Arda Güler 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Mücadelenin sonunda Arda Güler'in tribündeki bir Türk taraftarla diyaloğu ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ntvspor'da yer alan habere göre, kendisini tribüne çağıran taraftara Arda Güler, formasını üzerinden çıkararak hediye etti.

Bunun üzerine taraftarın "Ağabey çok teşekkürler, ağabey bir sarılayım" dediği duyuldu.

Brest'i 3 golle geçen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 11. sırada tamamladı ve son 16 için play-off oynama hakkı kazandı.