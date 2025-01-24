Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Auxerre sahasında Saint-Etienne'i 19. hafta maçında konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Auxerre - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Auxerre - Saint-Etienne maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 19. haftada Auxerre sahasında Saint-Etienne'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Auxerre - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUXERRE - SAİNT-ETIENNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Auxerre - Saint-Etienne maçı 24 Ocak Cuma günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından yayınlanacak.

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