Al Khaleej - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Khaleej sahasında Al Nassr'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Khaleej - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Khaleej - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Khaleej - Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Khaleej - Al Nassr ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL KHALEEJ - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN?

Al Khaleej - Al Nassr maçı 21 Ocak Salı günü saat 17.50'de oynanacak.

AL KHALEEJ - AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Khaleej - Al Nassr maçı TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AL KHALEEJ - AL NASSR MAÇI CANLI İZLE